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Gündem Batı Yaka’da vicdansız gasp! Fanatik İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı!
Gündem

Batı Yaka’da vicdansız gasp! Fanatik İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı!

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Batı Yaka’da vicdansız gasp! Fanatik İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı!

İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistin halkına yönelik baskılar ve gasp olayları tüm hızıyla devam ediyor. Ramallah'ın kuzeyindeki Um Safa köyünde arazilere baskın düzenleyen fanatik İsrailliler, bölge halkının büyük bir emekle hasat etmeyi beklediği zeytinleri ağaçlardan toplayarak çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Yaka’nın Ramallah kentindeki bir köyde bölge halkının hasat etmek için beklediği zeytinleri çaldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Um Safa köyü yakınlarında Filistinlilere ait arazilere baskın düzenledi.

Fanatik İsrailliler, bölge halkının geçim kaynağı olan ve hasat etmek için bekledikleri zeytinleri ağaçlardan toplayarak çaldı.

Batı Yaka’da hasat mevsimi eylül sonu veya ekim başında başlayan zeytin hasadının, binlerce Filistinli aile için önemli bir gelir kaynağı olduğu biliniyor. Zeytin ağaçları, geçim kaynağı olmanın yanı sıra kuşaktan kuşağa aktarılan tarımsal bir miras ve toprakla kurulan bağ açısından da önem taşıyor.

Bölge sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, Filistinlilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin hasadının yaklaştığı dönemde arttığına dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu saldırılar Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

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