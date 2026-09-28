Erman Toroğlu Yunan kadınları anlattı: Rezalet çirkinlerdi! Bacaklarında kıllar solucan gibiydi
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Önceki yıllarda gittiği Yunanistan deneyimlerini anlatan futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun Yunan kadınlar hakkında kullandığı “Yunan kadınları bıyıklıydı, sakallıydı. Bacaklarında kıllar solucan gibiydi. Rezalet çirkinlerdi. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra değiştiler" ifadeleri teki çekti.
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Yunanistan’ın önceki yıllara göre değişimini anlatırken tepki çeken ifadeler kullandı. Yunanistan’ın yıllar içinde değiştiğini anlatan Toroğlu, geçmişteki gözlemlerini bugünkü durumla karşılaştırdı.
Toroğlu, "Bacaklarında kıllar solucan gibiydi. Rezalet çirkinlerdi. Bugün garson kızları bile görüyorsun, fıstık gibiler" ifadelerini kullandı.
AB’DEN ÖNCE SAKALLARI, BIYIKLARI VARDI
Geçmiş dönemde Yunan kadınlarının görünümü hakkında da konuşan Toroğlu, "Benim zamanımın Yunan kadınları bıyıklıydı, sakallıydı" dedi.
Toroğlu, bu değişimin nedenini ise Avrupa Birliği’ne bağlayarak, "Avrupa Birliği değiştirdi bunları" ifadelerini kullandı.
Toroğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem olurken, ifadelerine tepki çeken yorumlar yağdı.