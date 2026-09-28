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Gündem Gazeteci Sinan Burhan’dan fon isyanı! “Vicdansızların donlarına kadar alınsın!”
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Gazeteci Sinan Burhan’dan fon isyanı! “Vicdansızların donlarına kadar alınsın!”

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Gazeteci Sinan Burhan’dan fon isyanı! "Vicdansızların donlarına kadar alınsın!"

Fon krizinde yeni bilgiler geldikçe insanların tansiyonu da yükseliyor. Gazeteci Sinan Burhan, bir hissenin 35 TL’den 2 bin 700 TL olduğunu, yüzde 7 bin 600 artış yaşandığını, 100 bin TL yatıranın parasının 77 milyon 700 bin TL’ye çıktığını belirterek; “Vicdansızlar, ahlaksızlar! Donlarına kadar alınsın!” dedi.

Türkiye'yi sarsan dev fon ve borsa manipülasyonu tartışmaları tüm hızıyla sürerken, gazeteci Sinan Burhan'dan olay yaratacak çok sert bir tepki geldi. Bir hissenin kısa süre içinde 35 liradan 2 bin 700 liraya fırlayarak yüzde 7 bin 600 artış kaydettiğini belirten Burhan, küçük yatırımcının hakkını yiyenlere ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından fon krizine ilişkin paylaşımda bulunan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan; “35 TL’den alınan bir hisse 2.700 TL olmuş! Yüzde 7.600 artış! 100 bin TL yatıran birinin parası 77 milyon 700 bin TL’ye çıkmış! Yeni kurulmuş bir şirket, değerleme açısından Sabancı’yı, Koç’u geçmiş! Şimdi soruyorum: Bu nasıl bir değer artışıdır? Bu nasıl bir borsa düzenidir? Bu rakamların arkasında ne vardır? Kitapsızlar, vicdansızlar, ahlaksızlar! Küçük yatırımcının hakkı yenmiş, manipülasyon yapılmış, milletin parası üzerinden birileri haksız kazanç sağlamış devlet bunun hesabını sormaz mı? Burnunuzdan fitil fitil getirmez mi? Kimse kendisini dokunulmaz sanmasın. Bu ülkenin parasını, küçük yatırımcının alın terini kimse sahipsiz zannetmesin!” ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

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Yorumlar

DEVLET BURDA AMA İÇERİSİNDE HAİNLER KEFERELER VAR

Esas mesele bunlara göz yumanda, yani yüce devletin görevlisi bu işin neresinde... artık bizim cenah solak kafa zihniyete bişey diyemez olduk. SPK VE HALKA ARZLAR İNCELENSİN... Sinan bey birazda bu konuda konuşun. İnşallah REİSİMİZ BU İŞİ ÇÖZER illaki...
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