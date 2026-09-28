Gazeteci Sinan Burhan’dan fon isyanı! “Vicdansızların donlarına kadar alınsın!”

Türkiye'yi sarsan dev fon ve borsa manipülasyonu tartışmaları tüm hızıyla sürerken, gazeteci Sinan Burhan'dan olay yaratacak çok sert bir tepki geldi. Bir hissenin kısa süre içinde 35 liradan 2 bin 700 liraya fırlayarak yüzde 7 bin 600 artış kaydettiğini belirten Burhan, küçük yatırımcının hakkını yiyenlere ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabından fon krizine ilişkin paylaşımda bulunan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan; “35 TL’den alınan bir hisse 2.700 TL olmuş! Yüzde 7.600 artış! 100 bin TL yatıran birinin parası 77 milyon 700 bin TL’ye çıkmış! Yeni kurulmuş bir şirket, değerleme açısından Sabancı’yı, Koç’u geçmiş! Şimdi soruyorum: Bu nasıl bir değer artışıdır? Bu nasıl bir borsa düzenidir? Bu rakamların arkasında ne vardır? Kitapsızlar, vicdansızlar, ahlaksızlar! Küçük yatırımcının hakkı yenmiş, manipülasyon yapılmış, milletin parası üzerinden birileri haksız kazanç sağlamış devlet bunun hesabını sormaz mı? Burnunuzdan fitil fitil getirmez mi? Kimse kendisini dokunulmaz sanmasın. Bu ülkenin parasını, küçük yatırımcının alın terini kimse sahipsiz zannetmesin!” ifadeleriyle sert tepki gösterdi.