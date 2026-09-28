Yurda dönen Balcı emniyete teslim oldu: 4. dalgada gözaltı sayısı 9’a yükseldi

Türkiye’de gündemi sarsan fon soruşturmasında sabah saatlerinde gerçekleştirilen 4. Dalga operasyonda Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli için işlem yapılırken 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt ile Karadağ’da olduğu belirlenen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı için ise yakalama kararı çıkartılmıştı. Balcı’nın bugün Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Böylece operasyondaki gözaltı sayısı 9’a çıkarken şüpheli Balcı hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İşte gözaltına alınan isimler…

Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden; Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun gözaltına alınırken, Orhan Aksüt için arama kararı çıkartıldı.

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden ise Altuğ Kantarcı, Ali Çil, İskender Balcı, Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.