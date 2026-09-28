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Gündem Bolu belediyesine operasyon: 9 gözaltı! Zimmetin çadırını böyle kurmuşlar
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Bolu belediyesine operasyon: 9 gözaltı! Zimmetin çadırını böyle kurmuşlar

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Bolu belediyesine operasyon: 9 gözaltı! Zimmetin çadırını böyle kurmuşlar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce 10 milyona alınan 21 mantar çadırını 34 milyona bir kez daha yeni alınmış gibi göstererek 23 milyon 922 bin 810 lira kamu zararına neden oldukları tespit edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile kooperatifle ticari ilişkisi bulunan firmalar hakkında 'zimmet' iddiasıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düğmeye basan jandarma ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ve Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

10 MİLYONA ALDIKLARI ÇADIRLARI 34 MİLYONA BİR DAHA ALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında; 2021 yılında yapılmış ve kullanılmakta olan 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırının, 2023 yılında düzenlenen ihaleyle yeni alınmış gibi gösterildiği yönündeki tespitler üzerine “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak”, “Edimin İfasına Fesat Karıştırma” ve “Zimmet” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda; sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait Boltartek şirketinin, ihale tarihi itibarıyla KDV dahil rayiç değeri 10 milyon 97 bin 189 TL olarak belirlenen ikinci el 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırı sistemini, Sınırlı Sorumlu Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinden KDV dahil 34 milyon 20 bin TL’ye satın aldığı ve kooperatife 23 milyon 922 bin 810 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

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