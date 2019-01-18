Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...18 Ocak 2019 Cuma 08:15
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1. Asra yemin ederim ki;
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Bundan ancak;
iman edip iyi ameller işleyenler,
birbirlerine hakkı tavsiye edenler
ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
(Asr Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“İhtiyarların en kötüsü -heva ve hevesine bağlı kalmakta- gençlere benzeyenlerdir.
Gençlerin en iyisi, -hesabını, kitabını bilmekte- ihtiyarlara benzeyenlerdir.”
(Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 3/487)
YORUM YAZ