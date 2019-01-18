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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Ocak 2019 Cuma 08:15
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1. Asra yemin ederim ki;

2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.

3. Bundan ancak;

iman edip iyi ameller işleyenler,

birbirlerine hakkı tavsiye edenler

ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

(Asr Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“İhtiyarların en kötüsü -heva ve hevesine bağlı kalmakta- gençlere benzeyenlerdir.

 Gençlerin en iyisi, -hesabını, kitabını bilmekte- ihtiyarlara benzeyenlerdir.”

(Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 3/487)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 08:15
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. asr suresi meali
  3. zaman
  4. salih amel
  5. sabır
  6. hakkı tavsiye
  7. gençlik
  8. ihtiyarlık

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