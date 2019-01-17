Günün âyet ve hadisi

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VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla) Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. 4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. (Fil Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) (Not: Resim temsilidir.) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır." (Suyuti, Camiü's-Sagir, II/71)

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