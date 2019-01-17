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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Ocak 2019 Perşembe 08:29
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.

4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

(Fil Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

(Not: Resim temsilidir.)

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır."

(Suyuti, Camiü's-Sagir, II/71)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 08:29
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