Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...17 Ocak 2019 Perşembe 08:29
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir.
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
3. Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
(Fil Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
(Not: Resim temsilidir.)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Kıyamete yakın Müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır."
(Suyuti, Camiü's-Sagir, II/71)
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