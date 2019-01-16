Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)





(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı,

2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ,

3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler, ki;

4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

(Kureyş Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)









ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



"Yemeği sıcakken yemeyin. Çünkü sıcak yemeğin bereketi yoktur."

(Camiussağir - 50)