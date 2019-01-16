Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...16 Ocak 2019 Çarşamba 08:43
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı,
2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için ,
3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler, ki;
4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
(Kureyş Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Yemeği sıcakken yemeyin. Çünkü sıcak yemeğin bereketi yoktur."
(Camiussağir - 50)
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