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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Ocak 2019 Salı 08:24
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1. Dini yalanlayanı gördün mü?

2. İşte o, yetimi itip kakar;

3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6. Onlar gösteriş yapanlardır,

7. Ve hayra da mâni olurlar.



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Münafığın alâmeti üçtür:

1-Konuştuğu zaman yalan söyler,

2-Vadettiğinde vaadinden döner,

3-Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder."

(Tirmîzî, Îman 14)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 08:24
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Maun Suresi meali
  3. YETİMLER
  4. Namazda gösteriş
  5. münafıklık
  6. yalan konuşmak
  7. sözünde durmamak

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