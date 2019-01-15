Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1. Dini yalanlayanı gördün mü?

2. İşte o, yetimi itip kakar;

3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;

4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

6. Onlar gösteriş yapanlardır,

7. Ve hayra da mâni olurlar.







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Münafığın alâmeti üçtür:

1-Konuştuğu zaman yalan söyler,

2-Vadettiğinde vaadinden döner,

3-Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder."

(Tirmîzî, Îman 14)