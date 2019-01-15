Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...15 Ocak 2019 Salı 08:24
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1. Dini yalanlayanı gördün mü?
2. İşte o, yetimi itip kakar;
3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;
4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
6. Onlar gösteriş yapanlardır,
7. Ve hayra da mâni olurlar.
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Münafığın alâmeti üçtür:
1-Konuştuğu zaman yalan söyler,
2-Vadettiğinde vaadinden döner,
3-Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder."
(Tirmîzî, Îman 14)
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