Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...14 Ocak 2019 Pazartesi 08:48
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.
2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.
3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Erkek hanımına sevgi ve şefkatle bakar, hanımı da ona sevgi ve şefkatle bakarsa, Yüce Allah onlara rahmetiyle bakar.
Erkek hanımının elini tutarsa parmaklarının arasından günahları dökülür."
(en-Nebhâni, el-Fethu'l-Kebir, I/276)
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