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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Ocak 2019 Pazar 08:44
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1-De ki: "Ey Kâfirler!" 

2-Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.

3-Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

4-Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.

5-Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

6-Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

(Kâfirun Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Saflarınızı sık tutunuz. Safların arasını yanaştırınız. Boyunlarınızı bir hizâya getiriniz.

Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, saffın boş kalmış aralıklarından şeytanın bodur, kılsız siyah koyun gibi girdiğini görüyorum."

(Ebû Dâvûd, Salât 93)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 08:44
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Kafirun Suresi
  3. safları sık tutmak
  4. namazda saflar

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