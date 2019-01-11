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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Ocak 2019 Cuma 10:40
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)



1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da.

2. Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

3. O, alevli bir ateşte yanacak.

4. Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).

5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.

(Leheb Suresi)         (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Cuma günü abdest alan mü’min ne güzel bir iş yapmış olur, fakat o gün gusletmek daha faziletli ve sevaplıdır.”

(Ebu Davud, Taharet 130, (354); Tirmizi, Salat 357, (497); Nesai, Cuma 9)

 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:40
  1. Günün âyet ve hadisi

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan21 dk önce
    leheb suresi bir papazın hidayeti bir müslümanın da küfrüdür biliyor musunuz papaz leheb suresine bakıp ebu leheb bu sure indiğinde henüz hayattaydı yalandan da olsa iman edip allahın ayetini boşa çıkarabilirdi ama buna güç yetirememiş allah galip gelmiştir diye düşünüp iman etmiş yaşıyorsa da öldüyse de allah rahmet etsin bir müslüman da bu nasıl bir din bir insana beddua ediyor deyip küfretmiş yaşıyorsa allah hidayet etsin allaha emanet olun

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