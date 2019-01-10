Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1-De ki: "O, Allah’tır, tektir.



2-Allah sameddir. (Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.)

3-Doğurmamış ve doğmamıştır.

4-O’nun hiçbir dengi yoktur."



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah’ım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve âhiret azabından sana sığınırım.”

(Müslim, Zikir ve Dua, 74-76)