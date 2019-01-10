Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Ocak 2019 Perşembe 08:32
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1-De ki: "O, Allah’tır, tektir.
2-Allah sameddir. (Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.)
3-Doğurmamış ve doğmamıştır.
4-O’nun hiçbir dengi yoktur."
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah’ım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve âhiret azabından sana sığınırım.”
(Müslim, Zikir ve Dua, 74-76)
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