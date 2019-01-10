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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

10 Ocak 2019 Perşembe 08:32
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1-De ki: "O, Allah’tır, tektir.

2-Allah sameddir.  (Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.)

3-Doğurmamış ve doğmamıştır. 

4-O’nun hiçbir dengi yoktur." 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Allah’ım, tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve âhiret azabından sana sığınırım.”

(Müslim, Zikir ve Dua, 74-76)

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 08:32
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