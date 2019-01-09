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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:31
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım)

(Felak Suresi)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

MUAVVİZETEYN, Felak ve Nas Sûrelerinin ismidir. İki sığındırıcı, kendilerini okuyarak Allâh"a sığınma vasıtası olarak okunan duâ demektir.

Bu iki sûre nazil olmadan (inmeden) Yüce Peygamberimiz birçok dualar okuyarak Cenâb-ı Hakka sığındılar. Felak ve Nas Sureleri nazil olduktan sonra birçok okuduğu sığınma dualarını bıraktı, yalnız bu Felak ve Nas Surelerini okur oldular.

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişinin helâk olması, eşinin, anne-babasının ve çocuklarının elinden olacaktır.

Onu fakirlikle ayıplarlar, gücünün üstünde tekliflerde bulunurlar, o da dinini kaybedecek işlere girer ve helak olur.” 

(Buhâri)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 08:31
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Felak suresi meali
  3. düğümler
  4. üfleyenler
  5. hasedçi

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