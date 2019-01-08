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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Ocak 2019 Salı 08:35
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)



Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 (altı) âyettir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

3. İnsanların İlâhına.

4. O sinsi vesvesenin şerrinden,

5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.

6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!

 (Nas Suresi)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“İnsanlara layık oldukları değeri verin, mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz.”

  (Ebu Davud, Edeb, 20)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 08:35
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Nas suresi meali
  3. vesvese
  4. değer vermek
  5. muamele

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