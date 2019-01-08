Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Ocak 2019 Salı 08:35
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 (altı) âyettir.
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!
(Nas Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“İnsanlara layık oldukları değeri verin, mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz.”
(Ebu Davud, Edeb, 20)
YORUM YAZ