Günün âyet ve hadisi

“Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki, onlar herkesi sever ve herkes de onları sever.

Benim katımda en sevimsizleriniz koğuculuk (laf taşıyanlar), dostlarının arasını açan ve temiz kimselerde kusur arayanlarınızdır.”

Taberânî, Evsat,7693,VIII/341,342



