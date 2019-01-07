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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün   halifeleri kılan mı?

 Allah ile birlikte başka ilâh mı var!?

 Ne kadar az düşünüyorsunuz!"

 (Neml Suresi, ayet:62)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki, onlar herkesi sever ve herkes de onları sever.

 Benim katımda en sevimsizleriniz koğuculuk (laf taşıyanlar), dostlarının arasını açan ve temiz kimselerde kusur  arayanlarınızdır.”

Taberânî, Evsat,7693,VIII/341,342

 
 
 
 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 08:24
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. hoş geçinmek
  3. koğuculuk
  4. nemime
  5. laf taşımak

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