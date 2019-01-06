Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)



وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

"Ona “Allah’tan kork” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler.

Artık böylesinin hakkından cehennem gelir.

O ne kötü yataktır!"

(Bakara Suresi, ayet:206) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“...Kim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, beni seven de cennette benimle beraberdir.”

(Tirmizî, Edeb. 63)