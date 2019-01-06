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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Ocak 2019 Pazar 08:23
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

"Ona “Allah’tan kork” denildiği zaman, gururu onu daha da günaha sürükler.

 Artık böylesinin hakkından cehennem gelir.

 O ne kötü yataktır!"

 (Bakara Suresi, ayet:206)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“...Kim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, beni seven de cennette benimle beraberdir.”

(Tirmizî, Edeb. 63)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 08:23
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Allah'dan korkmak
  3. Bakara 206
  4. gurur
  5. yatak
  6. sünneti yaşatmak

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