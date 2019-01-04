Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...04 Ocak 2019 Cuma 08:24
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ
"Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver."
(Hicr Suresi, ayet:49-50) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Güvenilir, doğru ve Müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir."
(İbn-i Mâce, Ticârât, 1)
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