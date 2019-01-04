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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Ocak 2019 Cuma 08:24
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ    وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ

"Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver."

 (Hicr Suresi, ayet:49-50)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Güvenilir, doğru ve Müslüman tacir, kıyamet günü şehidlerle beraberdir."

 (İbn-i Mâce, Ticârât, 1)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 08:24
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Bağışlamak
  3. merhamet
  4. azap
  5. güvenilir tacir
  6. doğru tacir

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