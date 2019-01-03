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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Ocak 2019 Perşembe 08:51
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

1. Kuşluk vaktine andolsun,

2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

(Hz. Peygamber’e vahyin gelişi bir süre için kesilince müşrikler, “Rabbi onu terk etti” dediler. Bunun üzerine bu âyetler indi.)

4. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

5. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

6. Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7. Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

8. Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

9. Öyleyse sakın yetimi ezme!

10. Sakın isteyeni azarlama!

11. Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Cimrilikten sakının.

Çünkü cimrilik sizden öncekileri helâk etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramı helâl görmeye yönlendirmiştir...”

(Müslim, Birr 56)

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:51
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. duha suresi meali
  3. yetim
  4. cimrilik
  5. cimrilik hadis
  6. helak

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