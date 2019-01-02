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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Ocak 2019 Çarşamba 08:43
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

"Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. İncire, zeytine,

2. Sina dağına ,

3. Ve şu emîn beldeye yemin ederim ki,

4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5 .Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır.

7. Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?

8. Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?

 (Tin Suresi)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Eğer başına bir iş gelirse, ‘Keşke şöyle yapsaydım; o zaman şöyle olurdu.’deme. 

 Allah’ın takdiri böyleymiş; O dilediğini yaptı.’ de.

 Zira, ‘Keşke şöyle yapsaydım.’ sözü, şeytanın vesvesesine yol açar.”

 (Müslim, Kader, 34)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 08:43
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. tin suresi meali
  3. incir
  4. zeytin
  5. Sina
  6. keşke

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