Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...31 Aralık 2018 Pazartesi 08:47
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
"Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin.
Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar.
Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır.
Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez."
(Maide Suresi, ayet: 51) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)
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