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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

31 Aralık 2018 Pazartesi 08:47
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin.

 Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar.

 Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır.

 Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez."

 (Maide Suresi, ayet: 51)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 08:47
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Hıristiyan
  3. Yahudiler
  4. yahudilere benzemek
  5. Hristiyanlara Benzemek
  6. yılbaşı kutlama
  7. yeni yıl
  8. dost edinmek

YORUM YAZ

  • akiaki54 dk önce
    mesela dostum putin dedim benne olacak ben şimdi hıristiyanmı oldum...

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