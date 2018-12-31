Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin.

Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar.

Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır.

Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez."

(Maide Suresi, ayet: 51) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)