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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Aralık 2018 Pazar 08:50
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.

 Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor!

 Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."

(Nisa Suresi, ayet:58)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır.

Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar.

Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb'i, 'Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız?' der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır.

Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir."

(Tirmizî, Mevâkît 188)

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 08:50
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