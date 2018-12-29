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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:34
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)



1- Din gününü yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o, yetimi itip kakar.

3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.

4- Şu namaz kılanların vay haline!

5- Onlar namazlarından gafildirler.

6- Onlar gösteriş yaparlar.

7- Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler.

(Mâun Suresi)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“... Kimseden yöneticilik görevi isteme! Zira bu görev sen istemeden verilirse, Allah yardımcın olur. Eğer sen istediğin için verilirse, Allah’dan yardım göremezsin."

"Bir de bir şeye yemin ettikten sonra başka bir davranışı daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı işleyip yeminin için kefâret öde!”

(Buhârî, Ahkâm 5, 6, Eymân 1, Kefârât 10; Müslim, Eymân 19, İmâre 13)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 08:34
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Maun Suresi meali
  3. yetimler
  4. namazda gaflet
  5. yöneticilik
  6. yöneticilik istemek
  7. amir

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