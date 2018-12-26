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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:40
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.

 İşte kurtuluşa erenler onlardır."

 (Âli İmran Suresi, ayet:104)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Müslüman –veya mü’min– bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile yüzünden çıkar.

İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ellerinden çıkar.

Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu –veya suyun son damlası– ile ayaklarından çıkar.

Neticede o mü’min kul günahlardan temizlenmiş olur.” 

(Müslim, Tahâret 32; bk. Tirmizî, Tahâret 2)

“Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır.

Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” 

(Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35)

 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 08:40
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. hayra çağırmak
  3. iyiliği emretmek
  4. topluluk
  5. abdest
  6. nur
  7. günahlar

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