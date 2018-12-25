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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

25 Aralık 2018 Salı 09:15
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 

"Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur.

 Onların işi ancak Allah’a kalmıştır.

 Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir."

 (En'am Suresi, ayet:159)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on ... 

  İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır.

  Bu hal, Allah'a kavuşuncaya kadar böyle devam eder."

(Buhari, Tefsir, Kehf 6; Müslim, Kıyame 18, (2785)|700.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:15
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. parça
  3. amel
  4. sevap
  5. dinde tefrika

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