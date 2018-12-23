THY- Euroleague
0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Aralık 2018 Pazar 08:20
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا      إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

"Hiçbir şey hakkında sakın “yarın şunu yapacağım” deme!"

 "Ancak, “Allah dilerse yapacağım” de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve “Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır” de.

 (Kehf Suresi, ayet:23-24)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kulun, konuşmalarında "İNŞAALLAH" demesi, imanının mükemmelliğindendir."      (Taberânî)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 08:20
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. İnşaalah
  3. Yarın
  4. yapacağım
  5. iman
  6. mükemmel iman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kürsüde tam 66 defa 'ben' dedi!
    1. Kürsüde tam 66 defa 'ben' dedi!
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Fransa'dan PKK'ya tam destek sözü
    4. CHP'den Fuat Oktay'a çirkin saldırı!
    5. Katil Esed'in konvoyu Münbiç’e gidiyor
    6. Pes artık! Beyaz Saray'ın sitesinde..
    7. O esnaf konuştu: Biz buna alışkın..
    8. PKK bildiri dağıttı: ‘Osmanlı geliyor’
    9. İran'dan Türkiye'ye 30 milyar dolarlık..
    10. Endonezya'da facia: 43 ölü 584 yaralı!
    11. Cengiz Ünder'li Roma, Ronaldo'lu..
    12. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan..
    13. Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bu..
    14. Sergen Yalçın resmen açıkladı! 'Ozan..
    15. Teröristlere hendek kazmaları için..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. Silivri'de şantiyede yangın
    18. Ron Paul, Trump'ın çekilme kararını..
    19. Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
    20. Köpeği otomobile bağlayıp şehir turu..
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?