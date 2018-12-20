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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Aralık 2018 Perşembe 07:56
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

 Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar.

 De ki: “O ayda savaş büyük bir günahtır. Allah’ın yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük günahtır.

 Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür.

 Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler.

 Sizden kim dininden döner de kâfir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa  gitmiştir.

 Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.

 (Bakara Suresi, ayet:217 )    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Allah'ın nimetlerine gereken saygıyı gösterin ve günah işleyerek onu elinizden kaçırmayın.

 Çünkü bir topluluğun elinden kaçan nimet, nadiren geri gelir.”

(Münavi, Feyzu'l-Kadir, I/191)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 07:56
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. zulüm
  3. BASKI
  4. KAFİRLER
  5. Nimetler
  6. saygı

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 40 dk önce
    anlamı:allahım ey tasa ve üzüntüleri kaldıran elem ve kederleri gideren dara düşmüş sıkıntılar içinde bulunan kullarının duasını kabul eden allahım ey dünya ve ahiretin rahman ve rahimi olan allahım bana merhamet eden acıyan ancak sensin allahım senden başkalarının merhamet ve acımalarına ihtiyaç bırakmayan rahmet ve merhametinle bana merhamet eyle bana acı esirge ve koru ya rabbi allaha emanet olun
  • şenay doğanşenay doğan45 dk önce
    bugün size isa asın bir borç duasını hediye etmek istiyorum:allahümme faricel hemmive kaşifel ğammi mucibe da'vetil mudtarrine rahmaned dünya vel ahireti ve rahimehüma ente terhamuni ferhamni birahmetin tuğnini biha an rahmeti men sivak -amin-

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