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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:40
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı.

Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz.

Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz.

Allah bilir, siz bilmezsiniz."

 (Bakara Suresi, ayet: )    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve  dünya ona boyun eğerek gelir."

"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”

(Tirmizi, Kıyame 30)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:40
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