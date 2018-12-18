Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

"Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir.

O, yine de çoğunu affeder."

(Şura Suresi, ayet:30) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Resûlullah aleyhissalatü vesselamdan bir şey istendiği zaman asla 'yok' demezdi."

(Buhari, Edeb, 39)