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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Aralık 2018 Pazartesi 08:49
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir.

Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."

 (Maide Suresi, ayet:90)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Âdemoğlunun iki dere dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister.

 Ademoğlunun içini / karnını topraktan başka bir şey dolduramaz.” 

(Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116)

“Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldır.” 

 (Tirmîzî, Zühd, 19)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:49
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Piyango
  3. Milli Piyango
  4. kumar
  5. içki ayeti
  6. Kumar ayeti
  7. ümmetin fitnesi
  8. mal
  9. fitne

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