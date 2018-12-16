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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Aralık 2018 Pazar 08:40
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

 Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.

Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır.

Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik).

 (A'raf Suresi, ayet:26)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Üç şey vardır, onları yapmak kimseye helal olmaz: 

- Kişi bir kavme imamlık yapar, sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatini dua dışı bırakır; bunu yapan onlara ihânet eder. 

- Kişi, izin almazdan önce bir evin içine bakamaz, bunu yapan ev halkına ihânet eder. 

- Kişi küçük abdestine sıkışmış iken, hafifleyinceye kadar namaz kılamaz."

(Ebû Dâvud, Tahâret,43; Tirmizî, Salât)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 08:40
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. takva
  3. avret yeri
  4. imamlık
  5. dua
  6. küçük abdest

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