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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Aralık 2018 Cumartesi 08:31
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.

 Var mı düşünüp öğüt alan?"

 (Kamer Suresi, ayet:22)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Haya (utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir."

(Suyutî, el-Camiu’s-Sağîr, II/285)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 08:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ZUHRUF 13-14ZUHRUF 13-1436 dk önce
    bir ulaşım aracına binen ZUHRUF 13-14ü okur da o araçtan inmeden ölürse şehit olur allaha emanet olun
  • ayşe gülayşe gül45 dk önce
    bu hadis sahih mi acaba?(Editörden: Evet,bir çok sahih hadis kitaplarında mevcuttur.)
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