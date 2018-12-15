Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...15 Aralık 2018 Cumartesi 08:31
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
"Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık.
Var mı düşünüp öğüt alan?"
(Kamer Suresi, ayet:22) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Haya (utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir."
(Suyutî, el-Camiu’s-Sağîr, II/285)
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