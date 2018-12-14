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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Aralık 2018 Cuma 08:18
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

"Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez.

(Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir."

 (Nisa Suresi, ayet:40)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir.

Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar."

Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'na, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 08:18
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. zulüm
  3. sevap
  4. mükafat
  5. Yasin Suresi

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