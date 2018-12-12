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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:36
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

"Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının.

 Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar  sağlayamayacağı günden korkun!

 Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir.

 Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.

 O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın."

 (Lokman Suresi, ayet:33)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Benim dünya ile ilgim ne kadar ki?

 Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonrada oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim.”

 (Tirmizi, Zühd 44)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 08:36
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