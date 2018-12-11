Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:



(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

"Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!"

"Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!"

(Gaşiye Suresi, ayet:19-20) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Bera bin Âzib´den:



"Allah Resûlü bize yedi şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu:



- Hastayı ziyaret etmeyi,



- Cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi (teşyi),



- Aksıran kimseye "Allah sana merhamet buyursun" demeyi,



- Zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi,



- Zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi,



- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirme

- Selamı (verip almayı) yaygınlaştırmayı,sini..."

(Müslim, Libas ve Zînet, 3)