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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Aralık 2018 Salı 08:25
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

  (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ   وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

"Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!"

"Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!"

 (Gaşiye Suresi, ayet:19-20)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

Bera bin Âzib´den:

"Allah Resûlü bize yedi şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu:

- Hastayı ziyaret etmeyi,

- Cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi (teşyi),

- Aksıran kimseye "Allah sana merhamet buyursun" demeyi,

- Zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi,

- Zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi,

- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirme

- Selamı (verip almayı) yaygınlaştırmayı,sini..."

  (Müslim, Libas ve Zînet, 3)

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 08:25
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. dağlar
  3. yeryüzü
  4. hasta ziyareti
  5. teşyi
  6. cenazeleri yolcu etmek
  7. Aksırmak
  8. zulme uğramak
  9. yemin
  10. selam vermek
  11. selamı yaymak

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