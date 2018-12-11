Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...11 Aralık 2018 Salı 08:25
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
"Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!"
"Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!"
(Gaşiye Suresi, ayet:19-20) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Bera bin Âzib´den:
"Allah Resûlü bize yedi şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu:
- Hastayı ziyaret etmeyi,
- Cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi (teşyi),
- Aksıran kimseye "Allah sana merhamet buyursun" demeyi,
- Zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi,
- Zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi,
- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirme
- Selamı (verip almayı) yaygınlaştırmayı,sini..."
(Müslim, Libas ve Zînet, 3)
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