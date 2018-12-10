Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)





1- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

2- O, rahmândır ve rahîmdir.

3- Ceza gününün mâlikidir.

4- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

5- Bize doğru yolu göster.

6- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu;

7- Gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

(Fatiha Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“En büyük günahlar:



Allah’a şirk koşmak,



haksız yere adam öldürmek,



ana-babaya karşı gereken görevi yapmamak



ve yalan söz söylemek / yalan yere şahitlik etmek.”

(Buhari, Edeb, 6; Müslim, İman, 87)