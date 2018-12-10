Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...10 Aralık 2018 Pazartesi 08:19
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
1- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
2- O, rahmândır ve rahîmdir.
3- Ceza gününün mâlikidir.
4- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
5- Bize doğru yolu göster.
6- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu;
7- Gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
(Fatiha Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“En büyük günahlar:
Allah’a şirk koşmak,
haksız yere adam öldürmek,
ana-babaya karşı gereken görevi yapmamak
ve yalan söz söylemek / yalan yere şahitlik etmek.”
(Buhari, Edeb, 6; Müslim, İman, 87)
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