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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

10 Aralık 2018 Pazartesi 08:19
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

 (Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)



 1- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 2- O, rahmândır ve rahîmdir.
 3- Ceza gününün mâlikidir.
 4- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
 5- Bize doğru yolu göster.
 6- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu;
 7- Gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu  değil! 

 (Fatiha Suresi)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“En büyük günahlar:

 Allah’a şirk koşmak,

 haksız yere adam öldürmek,

 ana-babaya karşı gereken görevi yapmamak

 ve yalan söz söylemek / yalan yere şahitlik etmek.”

(Buhari, Edeb, 6; Müslim, İman, 87)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 08:19
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. fatiha suresi meali
  3. büyük günahlar
  4. şirk
  5. öldürmek
  6. ana babaya asi
  7. yalan
  8. yalancı şahitlik

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