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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:02
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

  (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

 "Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan), Allah hakkında sizi aldatmasın."

 (Fatır Suresi,  ayet: 5)           (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"... Kim Allah katındaki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Allah Teala şöyle diyor:

'Kulumun benim yanımdaki konumu, benim kulumun yanındaki konumum gibidir.' "

(İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: III/161)

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:02
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. Allah katında değer
  3. dünya hayatı
  4. şeytanın aldatması
  5. konum

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