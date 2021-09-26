Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı, 26 Eylül Pazar gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

228 vatandaşımız daha hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 341 bin 221 test yapılırken, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi. 228 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 24 b,n 875 hasta da iyileşti.

Bakan Koca twitter hesabından uyardı!

Vaka tablosunu twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım." uyarısında bulundu.