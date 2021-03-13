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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı

13 Mart 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 19:06:00 - 2021-03-13 19:16:01
Günlük koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı 13 Mart 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

65 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; 13 Mart 2021 Cumartesi günü 150 bin 98 test yapılırken, 15 bin 82 yeni vaka, 841 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 65 vatandaşımız koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, 15 bin 287 kişi de iyileşti.

2 milyon 685 bin 560 hasta iyileşti

13 Mart'ın verileri sonrasında toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi. Koronavirüs salgını süresince 34 milyon 993 bin 578 test yapılırken, 2 milyon 866 bin 12 kişi de virüs tespit edildi. Salgın sebebi ile 29 bin 421 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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