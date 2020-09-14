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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:11:15 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 778 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 770 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 542 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 917 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 778 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 770 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,90 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,49 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,82 ile yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 728 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 396 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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