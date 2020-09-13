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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:56:19 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 229 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 518 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 150 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 229 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,46 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,81 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,61 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1794 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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