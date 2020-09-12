Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 909 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 577 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 785 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 571 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 920 bin 909 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 916 bin 577 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 29,04 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,66 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,89 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan, dün 190 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 521 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.