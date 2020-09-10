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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:50:32 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 802 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 915 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 816 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 802 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,70 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,56 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,91 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 572 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 501 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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