Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 543 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 244 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 801 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 925 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 543 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 29,08 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,09 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,20 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan, dün 1225 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 624 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



