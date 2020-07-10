Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 39 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 221 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 441 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 895 bin 39 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 209 bin 877 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 202 bin 168 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 138 bin 671 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 925 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.