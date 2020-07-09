Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 689 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 616 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 49 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 689 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 213 bin 90 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 202 bin 709 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 150 bin 34 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 880 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 996 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.