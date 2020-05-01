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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-05-01 09:17:04 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 665 bin 56 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 674 bin 261 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 6 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 808 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 665 bin 56 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 674 bin 261 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 176 bin 137 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 139 bin 683 megavatsaatle ithal kömür ve 101 bin 812 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 219 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 423 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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