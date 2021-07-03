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Ekonomi Günlük 30 bin yolcudan 200 bin yolcuya çıktık
Ekonomi

Günlük 30 bin yolcudan 200 bin yolcuya çıktık

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, normalleşme adımlarının meyvelerini verdiğine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:53:00 -
Günlük 30 bin yolcudan 200 bin yolcuya çıktık

Şener, “Aşı yayılıyor. Durum iyiye gidiyor. Uçuşlarda günlük 30 bin yolcudan 200 bin yolcuya çıktık” dedi. Şener, kendileri için yolcu adedinden çok büyüme verilerinin önemli olduğunu da kaydetti. Ayrıca “Verimli bir dönem geçirmeyi ümit ediyoruz. Kârımızın yarısını temettü olarak dağıtmayı, kalanıyla da yatırım yapmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu. Antalya’ya en çok Rus tatilcilerin geldiğine de dikkat çeken Şener, “Tedbiri, ihtiyatı elden bırakmıyoruz. Aşıda alınan aşamaya rağmen mesafe, maske ve hijyen konularında titiz davranıyoruz” diye konuştu.

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