Günlerdir Şeriat'ı çarpıtarak İslam'ı hedef aldılar! Taliban'ın açıklaması ile ters köşe oldular

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Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra Allah'ın kanunu Şeriat'ı hedef alan kendini bilmezler, yine kadın hakkı savunuculuğuna soyunarak Şeriat kapsamında uygulanacak kanunları saptırmışlardı. Sosyal medyada, Afgan kadınların öne sürüldüğü bütün paylaşımlarda Şeriat'ın 'kadın hakları'na saygılı olmayacağı yönünde haddi aşan bir çarpıtma yapıldı.

'Bizim kadınlarımız Müslümandır'

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında kadınlar haklarına da değindi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "İslam Emirliği kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlıdır. Bizim kadınlarımız Müslümandır. Onlar da şeriat çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklardır." dedi.

"İslam ülkemizde en önemli değerdir. Hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı" diyen Mücahid, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın hakları var ve bu haklardan faydalanabilecekler. Eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılmaya hakları var. Kadınlar, İslam çerçevesi dahilinde çalışabilecekler. Ve okula gitmelerine de izin vereceğiz. Kadınlar, çok faal olacaklar."