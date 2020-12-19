Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Kış aylarında sabah saatlerinin karanlık olması ve günün geç aydınlanması nedeniyle vatandaşlar gündüz süresinin ne zaman uzamaya başlayacağını merak ediyor. Kış gündönümü ile birlikte günler uzamaya başlar. 21 Aralık tarihinde yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanır. İşte gündönümü hakkında detaylar…

Günler ne zaman uzamaya başlar?

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelmektedir. Bu tarihten itibaren geceler kısalırken gündüz süresi uzamaya başlayacak. Söz konusu süreç 21 Haziran tarihine kadar devam eder. Dolayısıyla 21 Aralık tarihinden sonra günler uzamaya, geceler kısalmaya başlar.